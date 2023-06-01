【ナイロビ共同】ロイター通信は18日、西アフリカ・ニジェールの首都ニアメーにある国際空港が武装集団に攻撃されたと報じた。爆発音や銃声が聞こえ、戦闘で武装集団側数人と治安要員少なくとも4人が死亡した。犯行声明は出ていない。この空港では今年1月にも過激派組織「イスラム国」（IS）による襲撃事件が起きていた。ロイターによると、17日にニジェール西部の軍基地2カ所でも襲撃があり、うち1カ所で少なくとも10人が死亡