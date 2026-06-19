全日本プロレスの３冠ヘビー級王者・宮原健斗（３７）が、次なる目標を「最多連続防衛記録の大幅更新」と「王座戦の全国行脚」に定めた。宮原は１８日の後楽園大会で、鈴木秀樹とのＶ７戦に臨んだ。今年の「チャンピオン・カーニバル」を制した鈴木との戦いは後手に回るシーンが続いたが、最大の武器とも言える脅威のタフネスで耐え抜く。終盤には人間風車でぶん投げられるもすぐに立ち上がってブラックアウト（ヒザ蹴り）で打