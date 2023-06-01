【30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA]】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年6月20日 価格：3,300円 サイズ：全高約145mm BANDAI SPIRITSのガールズプラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」の最新アイテム「30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA]」が6月20日に発売される。 30MSのオールインワンアイテムとしては約3か月