【「エリア88」F-20 タイガーシャーク “風間 真”】 6月19日 出荷開始 価格：3,850円 ハセガワは、プラモデル「『エリア88』F-20 タイガーシャーク “風間 真”」を6月19日に出荷開始する。価格は3,850円。 本商品は、新谷かおる氏の漫画「エリア88」より主人公、風間 真が搭乗する戦闘機「F-20 タイガーシャーク」を1/72スケール