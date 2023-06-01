【F4F-4 ワイルドキャット “第9戦闘飛行隊”】 6月19日 出荷開始 価格：2,640円 ハセガワは、プラモデル「F4F-4 ワイルドキャット “第9戦闘飛行隊”」を6月19日に出荷開始する。価格は2,640円。 本商品は、空母レンジャー搭載、第9戦闘飛行隊 所属の「F4F-4 ワイルドキャット」を1/72スケールで再現したもの。 デカール（マーキング）には「ア