【Amazon：Ailivesun RCカー セール】 開催期間：6月19日0時～6月22日23時55分 E700 Amazonにて、Ailivesunのラジコンカー（RCカー）がセール価格で販売されている。期間は6月22日23時55分まで。 期間中、ジープタイプのRCカー「E700」や水陸両用のRCカー「B900」、360度回転や両面走行などが可能なスタント操作に対応したRCカ}