【Amazon：電動ウォーターガン セール】 開催期間：6月19日0時～6月28日23時59分 Amazonにて、電動ウォーターガンがセール価格で販売されている。期間は6月28日23時59分まで。 本商品は、トリガーを引くだけで強力なモーターが水を連続噴射する電動ウォーターガン。発射するたびに本体背面が動き、「カダカダ」とい