いすゞ自動車と横浜市は１８日、車載電池を自動で交換できる電気自動車（ＥＶ）のごみ収集車を活用する実証実験を全国で初めて開始した。短時間で電池を交換できるため、ＥＶの弱点である充電時間の長さを解消できる利点がある。ごみ収集車は、いすゞの小型トラック「エルフＥＶ」をベースに開発した。車体の下部に取り外しできる電池を搭載し、専用のステーションに入ると、満充電済みの電池に自動で交換される仕組みだ。同