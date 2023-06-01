イトーヨーカ堂が、6年ぶりに黒字に転換しました。イトーヨーカ堂は、不採算店舗の整理のほか総菜の強化や、マグロの解体ショーなどといった専門店を意識した売り場づくりが功を奏し、営業利益が222億円と前年度の約7倍となり、純利益は358億円で、2019年度以来6年ぶりの黒字になったと発表しました。イトーヨーカ堂などを束ねるヨーク・ホールディングスは、親会社のアメリカの投資会社「ベインキャピタル」のもと構造改革を進め