【Amazon：Lenovo ゲーミングモニター】 期間：6月19日0時～6月21日23時59分 27インチ液晶モデル「Lenovo Legion 27U-15 モニター」（67EBGAC1JP） Amazonにて、Lenovoのゲーミングモニターが特別価格で販売されている。期間は6月21日23時59分まで。 今回、応答速度0.03ms(GtG）、最大リフレッシュレート280Hzに対応する、解像度QHD（2,560×1,4