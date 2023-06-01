【Amazon：REGZA TV】 期間：6月19日0時～6月22日23時59分 Amazonにて、REGZAのテレビが特別価格で販売されている。期間は6月22日23時59分まで。 今回、様々なゲームモードを搭載した4K解像度のMini LED採用55V型倍速液晶モデル「Z770R(A)」や、4K解像度のMini LED採用75V型液晶モデル「75Z870N」（2024年モデル）、4K解像度のMini LED採用65V型液晶モデル「65Z870M」（202