「覚書」の署名を受け、高市総理大臣は18日夜、SNSに「着実な履行を通じ、ホルムズ海峡の自由で安全な航行が速やかに再開することが重要だ」と投稿しました。高市総理は、ヨーロッパ3カ国歴訪から午後、帰国しました。その後、自身のXを更新し、「当事国や仲介の役割を果たしてきた関係国の外交努力が結実した」として覚書の署名を歓迎しました。そして「全ての当事者による覚書の着実な履行を通じ、ホルムズ海峡における自由で安