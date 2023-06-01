2000（平成12）年6月19日、大阪証券取引所に開設された新興企業向けの「ナスダック・ジャパン市場」で取引が始まった。ソフトバンクの孫正義社長（右端）は「われわれが変化を引っ張ってゆく」と話したが、ITバブル崩壊などで02年に米ナスダックが撤退。現在は東京証券取引所グロース市場に再編されている。