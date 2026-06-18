ＴＢＳ「週刊さんまとマツコゴールデン特大ＳＰ」が１８日、放送され、マツコと同じ１９７２年生まれの芸能人、有名人が集結した。『昭和イチヤバい？！世代』の話題では、元横綱の貴乃花光司さんが、“高校が灰皿用意”という話題をぶっちゃけ。これには西田ひかるが「え〜っ？！」と仰天。貴乃花さんは「僕、男子校なんですよ。先生がね、人に迷惑かけないで、上（屋上）で吸え、って言ってました」「いい学校でした」と苦