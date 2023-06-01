アメリカとイランは日本時間の18日、戦闘終結に向けた「覚書」に正式に署名しました。アメリカ・トランプ大統領：（Q. 覚書には署名したのか？）署名した。ベルサイユで署名した。トランプ大統領は、フランスのベルサイユ宮殿でイランとの戦闘終結に向けた「覚書」に署名したと明らかにしました。またイラン側も、ペゼシュキアン大統領が電子署名したと発表しました。両者の署名によって「覚書」は発効しました。両国はこれにあわ