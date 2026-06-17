ベルリンテニス・オープン 大会期間：2026年6月16日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ベルリン コート：芝 結果：[リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチク] 0 - 2 [リンダ ノスコワ / エカテリーナ アレクサンドロワ] 試合の詳細データはこちら≫ ベルリンテニス・オープン第4日がドイツ ベルリンで行われ、女子ダブルス準々決勝で、リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチク