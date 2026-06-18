レアル・マドリードに所属するスペイン代表MFダニ・セバージョスは今夏、同クラブを退団しベティスへの移籍に近づいているようだ。17日、スペインメディア『アス』が報じている。現在29歳のセバージョスはベティスの下部組織出身で2014年にトップチームデビュー。2017年にレアル・マドリードへ完全移籍で加入し、ここまで公式戦通算215試合に出場している。しかし、レアルでの出場機会は限定的となっており、今季もアルバロ・