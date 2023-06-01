19日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比570円高の7万1810円と急騰。日経平均株価の現物終値7万1053.49円に対しては756.51円高。出来高は1万86枚となっている。 TOPIX先物期近は4096ポイントと前日比20ポイント高、TOPIXの現物終値比は27.82ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 71810