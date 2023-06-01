日本エネルギー経済研究所中東研究センター長の坂梨祥氏と同センター主任研究員の渡辺駿氏が１８日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国とイランが合意した覚書について議論した。坂梨氏は、イランがホルムズ海峡で通航料を６０日間限定で徴収しないことで合意したことは「米国から最大限の譲歩を引き出すためにカードを増やしている」と述べた。渡辺氏はレバノンで親イラン勢力と対立するイスラエルにとって軍事行動