日本造船工業会の檜垣幸人会長（今治造船社長）は１８日の定例記者会見で、会員各社が建造を検討する液化天然ガス（ＬＮＧ）運搬船について、「２０３０年以降の建造着手を目標にしている」と明らかにした。ＬＮＧ船は中国や韓国との競争激化などを背景に、１９年以降新規建造が途絶えている。今治造船などの数社が協業する形で建造再開を検討しており、檜垣氏は「どこでどのように建造するか、数年かけて議論していく」と語っ