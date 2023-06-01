【ELDEN RING NIGHTREIGN TRPG】 6月19日 発売 価格：4,950円（税込） 協力型サバイバルアクション「ELDEN RING NIGHTREIGN」（以下ナイトレイン）は、強大な敵を倒す歴代作の達成感を、短いゲームサイクルの中で協力する仲間と味わえるようにしたフロム・ソフトウェアの意欲作だ。 マルチプレイでの共闘を前提として、ハックアンドスラッシュがゲームシステムの軸