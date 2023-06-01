【GU×「パペットスンスン」コラボレーション第2弾アイテム】 6月19日 発売 価格：990円～ ジーユーは、「パペットスンスン」とコラボレーションしたアイテムを6月19日に発売する。 「パペットスンスン」は、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター。コラボレーション第2弾となる今回は、「スンスンたちとアイスクリ