１４日、木の枝に止まってさえずるルリノドハチクイ。（南平＝新華社配信／邱汝泉）【新華社南平6月18日】中国福建省南平市の斜渓村に、「中国で最も美しい小鳥」と呼ばれるルリノドハチクイが今年も飛来した。青緑色に輝く喉と赤褐色の頭を持つ渡り鳥で、同村で巣を作り、ひなを育てるのは今年で10年連続となる。ルリノドハチクイは毎年5月から9月にかけて東南アジアから渡来する。同村は森林が村域の8割近くを占め、餌となる