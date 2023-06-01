警察車両の赤色灯福井南署は18日、無免許で車を運転したとして、道交法違反（無免許運転）の疑いで、福井市月見3丁目、イベント業浜野勝幸容疑者（78）を逮捕した。署によると、1980年に免許取り消しとなって以降、約46年間、無免許だったという。逮捕容疑は7日午後3時50分ごろ、自宅近くの市道で、無免許で軽乗用車を運転した疑い。別の車に衝突する事故を起こして家族と一緒に署を訪れた際、免許を持っていないことが判明