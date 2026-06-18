【ワシントン共同】米国自動車協会（AAA）は18日、1ガロン（約3.8リットル）当たりのレギュラーガソリンの全米平均価格が大台の4ドル（約640円）を下回り、3.9ドル台後半に下落したと公表した。4ドル割れは3月以来、約3カ月ぶり。中東情勢の緊張緩和による原油価格の下落が影響した。ガソリン価格は米イスラエルとイランの2月末の戦闘開始を受けて上昇し、5月のピーク時には4.5ドルを超えた。車社会の米国では、ガソリン価格が