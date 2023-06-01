女性メタルバンドNEMOPHILAが19日、デジタルシングル「−業−」を緊急リリースし、30日から始まる北米ツアー（全11公演）に挑む。同曲は、初のセルフプロデュースEP「五臓−GOZO−」に続くメンバー完全監修作。mayu（ボーカル）、葉月（ギター）、ハラグチサン（ベース）、むらたたむ（ドラム）の4人の色（業）や感情が1つになった楽曲に仕上げられている。mayuは「五臓−GOZO−から約半年経ち、また新たに自分たちの放ちたい音を