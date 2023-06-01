女優酒井若菜（45）のデビュー30周年記念写真集のタイトルが「ぴこぴこ。」（7月1日発売、講談社）に決定したことが18日、分かった。表紙カットも解禁した。13年ぶりの写真集。撮影は台湾を舞台に、あたたかな風が吹く田舎道や、国内最大の湖を見下ろすラグジュアリーホテルの一室、人々が行き交う都心の交差点などで行われた。今回解禁された表紙カットは、台湾の静かな山あいの道で見せた、飾らない瞬間を切り取った1枚。俳優、