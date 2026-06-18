元体操選手の池谷直樹が、企業の実業団に所属していた現役時代の年収事情を明かす場面があった。【映像】実業団時代の池谷直樹（複数カット）6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送され、池谷が登場した。スポーツの名門・日本体育大学を卒業後、全日本社会人選手権では鉄棒で日本一に輝き、現役引