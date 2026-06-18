日経平均株価は終値で初めて7万円を超えました。18日の東京株式市場は中東情勢の緊張緩和への期待が広がり、半導体関連株を中心に幅広い銘柄に買い注文が入りました。平均株価は一時1500円近くまで上げ幅を拡大し、終値は7万1053円49銭となり、史上初めて終値で7万円を超えました。終値で6万円を超えてから約1カ月半での異例の急上昇です。市場関係者からは「今後、ペースは落ち着くものの企業業績に基づき上昇基調は続くのでは」