ボートレース若松の「ミッドナイトボートレース若松２ｎｄＢＯＡＴＢｏｙカップ」が１８日、開幕した。松井洪弥（３３＝三重）は初日前半６Ｒ、６コースから６着。１２Ｒドリーム戦は４コースから４着とし、得点率５・００で準優勝負駆けに持ち込んだ。「ペラは結構、叩いた。展開もなかったが、出足がもう少しだった。乗り心地は普通くらい。ペラをやり直す」と５３号機の底上げは急務だ。ピリッとしない形で初日を終えたが