１４日、青蔵鉄道ナクチュ駅の外観。（ナクチュ＝新華社記者／旦増尼瑪曲珠）【新華社ラサ6月18日】中国西蔵自治区那曲（ナクチュ）市色尼（セニ）区の標高4513メートル地点に位置する青蔵鉄道ナクチュ駅は、同鉄道の全線開通に伴い2006年に開業した。20年間の利用客は延べ894万7100人に上る。駅では乗客への案内や支援、安全の呼びかけなどのサービス改善に取り組み、人々の移動を支え続けている。１４日、青蔵鉄道ナクチュ駅で