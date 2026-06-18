麻薬取締法違反の罪で起訴された男子バレーボール元日本代表・佐藤駿一郎被告が保釈されました。男子バレーボール元日本代表佐藤駿一郎 被告「申し訳なく思っております。すみませんでした」男子バレーボール元日本代表の佐藤駿一郎被告（26）。先月、東京・板橋区のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、きのう起訴されましたが、被告側が保釈保証金200万円を納付し、きょう、身柄を勾留されていた警視庁本部から保釈さ