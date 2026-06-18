17日、栃木・下野市で原付バイクの男性がひき逃げされ死亡した事件で、警察は51歳の男を逮捕しました。宇觥宮市の会社員・冨野利久容疑者（51）は17日午後0時半ごろ、下野市下古山の路上でトラックを運転中、原付バイクと衝突し、バイクに乗っていた和田辰男さん（74）を救護せずそのまま逃走した疑いが持たれています。和田さんは病院に搬送されましたが、まもなく死亡が確認されました。警察が、現場付近を走っていた車の