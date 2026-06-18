神奈川県大和市の歩道で、登校中の小学生の女子児童に後ろから体当たりしてケガをさせたとして、64歳の会社員の男が逮捕されました。女子児童が通う小学校の周辺では「黒マスクのぶつかりおじさん」と呼ばれる人物が度々目撃されていました。警察によりますと、逮捕された会社員の高橋政行容疑者（64）は、ことし5月、大和市の歩道で、小学2年生の女子児童（7）に体当たりして転倒させ、ケガをさせた疑いがもたれています。女子児