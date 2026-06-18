20th Century 20th Centuryが、約１年ぶりとなる新曲「僕らが上書きする世界」を6月28日に配信リリースすることを、開催中の全国ツアー「20th Century Live Tour 2026 〜唄う人 踊る人〜」川崎公演で発表した。本楽曲は、高橋留美子原作のTVアニメ『MAO』第2クールオープニングテーマとして書き下ろされた作品。20th Centuryが高橋留美子作品に関わるのは、2000年にV6が担当したTVアニメ『犬夜叉』オープニングテー