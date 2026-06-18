サッカーFIFAワールドカップ（W杯）は17日、出場全48チームが1試合を消化。全チーム登場を受け、英BBCは18日、現時点でのランキングを発表した。日本は14日（日本時間15日）のオランダ戦に2−2で引き分け。1点を追う後半44分、途中出場のFW小川航基が起死回生のヘディング弾を決め、優勝候補と勝ち点1を分け合った。そんな日本に対するBBCの評価は、48チーム中の15位。「敗北の淵から引き分けに持ち込んだ、印象的な戦いぶり