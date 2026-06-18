気象台は、18日午後11時31分に、レベル４土砂災害危険警報を屋久島町に発表しました。種子島・屋久島地方では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■鹿児島市●レベル２土砂災害注意報■鹿屋市●レベル２土砂災害注意報■枕崎市●レベル２土砂災害注意報■指宿市●レベル２土砂災害注意報■西之表市●レベル２土砂災害注意報■垂水市●レベル２土砂災害注意報■薩摩川内市●レベル２土砂災害注意報■日