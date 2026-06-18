ボートレース若松の「ミッドナイトボートレース若松2ndBOATBoyカップ」が18日に開幕した。初日4R、小川竜太朗（26＝埼玉）は3コースから果敢に外マイ。終始好位で競ったが、さばき切れず3着に終わった。「乗り心地とか直線は普通くらいだけど、回った後のつながりがあまり良くない」ただ、駆る36号機は前節の使用前に中間整備が入って気配が上昇したもの。合えば良化は十分に見込める。「最近は自分の調整ができている