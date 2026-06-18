5月6日の「第40回 東京湾カップ（SII）」で、重賞初勝利を飾った騎手の池谷匠翔（たくと）さんが、父の抱える多額の借金と新たな夢に温かいエールを送る場面があった。【映像】重賞初勝利のイケメンジョッキーからのメッセージに父涙6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送され、池谷が登場した。ス