HSBC選手権 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[クリスチャン ハリソン / ニール スクプスキ] 2 - 0 [ヤン ジェリンスキ / ルーク ジョンソン] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第4日がイギリス ロンドンで行われ、男子ダブルス準々決勝で、第3シードのクリスチャン ハリソン / ニール スクプスキとヤン ジェリンスキ /
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