HSBC選手権 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[トミー ポール] 2 - 0 [ボティク バン デ ザンダスフルプ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第4日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス2回戦で、第8シードのトミー ポールとボティク バン デ ザンダスフルプが対戦した。 第1セットはトミー ポ}