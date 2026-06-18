滋賀県日野町で1984年に発生した強盗殺人事件の再審公判で、検察側が無罪論告を行わず、有罪を主張する方向で調整していることが18日、関係者への取材で分かった。事件では阪原弘さんの無期懲役が確定し、服役中に75歳で病死。再審公判で無罪となる公算が大きい。再審請求審では、阪原さんが被害者の遺体発見現場まで案内した「引き当て捜査」の際に撮影された写真のネガフィルムが開示され、捜査官による誘導があった可能性が