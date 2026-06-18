北朝鮮の金正恩総書記の妹・与正氏が18日、フランスで開かれたG7サミット＝主要7か国首脳会議で、アメリカなどが北朝鮮の非核化を主張したことに対し、「断固糾弾し、排撃する」と非難する談話を発表しました。談話は18日午後、北朝鮮メディアを通じて出されました。17日までフランスで開かれていたG7サミットでは、アメリカなどの首脳による声明に「北朝鮮の核・ミサイル開発への強い懸念」が盛り込まれました。これに対し与正氏