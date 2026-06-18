中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月18日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は18日の記者会見で、シンガポールのメディアが制作した731部隊のドキュメンタリーが注目を集めたとの質問に対し、日本の右翼勢力は731部隊を美化するなどの歴史修正主義に手を染め、地域の平和と安定を脅かしているとして国際社会に警戒を求めた。林氏は次のように述べた。第2次世界大戦期間中、731部隊は人間性を失った生