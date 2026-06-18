元体操選手の池谷直樹が、借金1億2000万円を抱える現状を語るとともに、その経緯を明かした。【映像】現在の池谷直樹＆イケメン息子（顔出しあり）6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送。資産を売る当事者として、池谷が登場した。スポーツの名門・日本体育大学を卒業後、全日本社会人選手権では鉄