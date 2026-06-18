18日午後7時ごろ、東京・新宿区の西武新宿駅構内で「催涙スプレーをかけられた」という内容の110番通報がありました。男性が1人、ケガをしているということです。東京・新宿区の西武新宿駅前から中継です。飲食店やカラオケ店なども立ち並ぶ歌舞伎町が近くにあり、夜も多くの人が行き交っています。そして、西武新宿駅周辺にも多くの人がいて、改札の方に向かう人の姿もみられます。西武新宿駅の構内で18日、「催涙スプレーをかけ