「BMSG FES'26」ロゴ SKY-HI主宰のマネジメント／レーベル・BMSGが主催する大規模フェス「BMSG FES'26」の開催が決定した。2026年10月10日、11日、12日の３日間、昨年に続き、東京・お台場で開催される。本情報は6月18日に開催されたSKY-HIの日本武道館2DAYS『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』2日目公演で発表された。サプライズでの発表に、会場からは大きな歓声と拍手が送られた。「BMSG FES」