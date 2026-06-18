滋賀県日野町で1984年に発生した強盗殺人事件の再審公判で、検察側が無罪論告を行わず、有罪を主張する方向で調整していることが18日、関係者への取材で分かった。事件では阪原弘さんが服役中に病死。再審無罪の公算が大きい。