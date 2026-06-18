人気バーチャルライバーグループ・にじさんじのワールドツアーを収めた『にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！横浜公演［Blu-ray］』が、18日発表の『オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング』で1位を獲得しました。本作は、にじさんじの7周年を記念して、2025年5月から2026年1月にかけて開催されたライブツアー『にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！』より、2025年7月に行われた横浜公演