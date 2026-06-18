国民的俳優の弟が番組にまさかの“逆オファー”で登場し、現在の厳しい生活状況を語る場面があった。【映像】話題を集めた恋リア時の竹内唯人のビジュアル6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送。資産を売る当事者として、国民的俳優・竹内涼真の弟でアーティストとして活動する竹内唯人が、まさかの